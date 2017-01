Darts-WM-Endspiel mit Rekord-Einschaltquote

Dart hat sich in den vergangenen Jahren im TV zu einer echten Trendsportart entwicklet. Den klaren Sieg mit 7:3 von Top-Favorit Michael „Mighty Mike“ van Gerwen über Gary Anderson am 2. Januar 2017 verfolgten auf dem TV-Sender Sport1 im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauer. Im Spitzenwert sogar knapp zwei Millionen. Mehr Zuschauer gab es in Deutschland für eine Darts-Übertragung noch nie. Das ist nicht nur erfreulich für den neuen Weltmeister „Mighty Mike“, der für seinen zweiten Titel nach...weiter